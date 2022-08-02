Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu
Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli taekwondocu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.
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Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli taekwondocu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 42 kiloda ülkemizi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor