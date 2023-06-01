Milli Tekvandocu Hakan Reçber Altın Madalya Kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, ilk turdaki rakibinin diskalifiye olmasıyla yükseldiği ikinci turda Lübnan'dan Ralph Honeine'yi mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı. Milli sporcu, üçüncü turda İtalya'dan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin'den Yushuai Liang'ı mağlup eden Hakan Reçber, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Yarı finalde Meksikalı Carlos Navarro'yu yenerek finale çıkan Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı eledi ve altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023