Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı - Haberler

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Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Emre Kutalmış Ateşli Roma Spor Haberler

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