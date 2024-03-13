Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın Kırgızistan kampı başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, 21 Nisan'da Antalya'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın ardından çalışmalarını ara vermeden sürdüren ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki kampı tamamladı.

Yüksek rakım çalışmalarını yapmak için Kırgızistan'a giden sporcu kafilesinde; Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Kader Dost ve Emine Ceylan yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "İyi bir ekibimiz var. 21 Nisan'da yapılacak Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda madalyalar almayı hedefliyoruz. Ardından da olimpiyat kotalarını alıp Paris'te kürsüye çıkmak istiyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.