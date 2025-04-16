Milli takımda rüşvet iddiası! Federasyon hemen harekete geçti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) rüşvet iddialarına dair bir araya geldi.

Basketbol milli takım altyapısında antrenörlerin velilerden rüşvet aldığına dair çıkan iddialar sonrası federasyon ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) bir toplantı yaptı.

TÜBAD'dan yapılan açıklamada, "Antrenörlük Mesleğinde Değer, Etik ve Sorumluluk Buluşması

Hatırlanacağı üzere, 7 Nisan 2025 tarihinde yayımladığımız kamuoyu bilgilendirmesiyle birlikte, antrenörlük mesleğimizin saygınlığına ve altyapı millî takımlarımızda etik değerlerle örtüşmediği iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin gündeme gelen tartışmalar karşısındaki yaklaşımımızı kamuoyuyla paylaşmış, ayrıca sürecin şeffaf ve sağlıklı yürütülebilmesi adına ilgili kurumlarla ivedilikle temas kuracağımızı ifade etmiştik.

Bu çerçevede, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü TÜBAD'ı temsilen Başkan Necati Güler, Genel Sekreter Derya Aydıner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ercüment Ülker'den oluşan bir heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Harun Erdenay ve TBF Sportif Direktörü Sayın Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Toplantının ana gündem maddeleri şu şekilde belirlenmiştir:

* Son dönemde kamuoyuna yansıyan etik dışı iddialara ilişkin karşılıklı değerlendirmeler,

* TÜBAD ve TBF'nin sürecin yönetimine dair öneri ve katkıları,

* Antrenörlük mesleğinin etik temeller üzerinde yeniden güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkânları.

TÜBAD olarak inanıyoruz ki; Türk basketbolunun yapı taşlarını oluşturan antrenörlerin mesleki itibar ve saygınlığını güçlendirmeden, ülke basketbolumuzda sürdürülebilir bir başarı sağlamak mümkün değildir.

Bu anlayışla, yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek; akıl, etik ve sorumlulukla şekillenen bir basketbol yapılanması için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte, gelecek kuşaklara daha adil, şeffaf ve güvenilir bir basketbol ortamı bırakmak adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Ancak bu ortamı zedeleyen ve güven duygusunu örseleyen yaklaşımlara karşı da aynı kararlılıkla duracağımızın altını önemle çiziyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.