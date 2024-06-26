Milli Takım Taraftarlarından Destek Yürüyüşü
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 maçı öncesinde Çekya ile yapacağı maç öncesi taraftarlar, yürüyüş etkinliği düzenledi. Binlerce Türk taraftarın katıldığı yürüyüşte milli takıma destek verildi ve coşkuyla tezahüratlar yapıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.