Milli Takım Taraftarları İçin Eskişehir'de Fan Zone Kuruldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın oynayacağı Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'nda 'fan zone' (taraftar alanı) kuruldu. Alan, 2 gün boyunca DJ performansları, yarışmalar ve konserlere ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın oynayacağı Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'nda "fan zone" (taraftar alanı) kuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunca Vilayet Meydanı'nda kurulan alan, 2 gün boyunca DJ performansları, çeşitli yarışmalar ile "Retrobüs" grubunun konserlerine sahne olacak. Yarışmalarda başarılı olanlar, milli forma ve maç bileti gibi hediyeler kazanma şansı bulacak.

Alanda yer alan "Bizim Çocuklar" tırından indirimli forma da alınabilecek.

Yarın saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Ermenistan maçı, Valilik Meydanı'na kurulacak dev ekrandan da izlenebilecek.