Antalya'da muaythai milli takım sporcuları, aileleri ve antrenörleri, farkındalık yaratmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte milli sporcular, aileleri ve antrenörleri kan bağışında bulundu.

Milli takım sporcularından kan bağışı farkındalığı

Aslı DURANANTALYA, (DHA)- Antalya'da muaythai milli takım sporcuları, aileleri ve antrenörleri, farkındalık yaratmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Kızılay'a kan bağışı etkinliği düzenlendi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Urlu, milli sporcular ve aileleri katıldı. Etkinlikte Kızılay'ın formlarını dolduran milli sporcular, aileleri ve antrenörleri, işlemlerin ardından kan bağışında bulundu.

BUĞRAHAN BOZKURT NİCE CANLARA HAYAT OLMAK İSTİYORUZ

Kan bağışı etkinliği hakkında bilgi veren Buğrahan Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Antalya'nın en önemli spor merkezlerinden biri olan Antalya Kapalı Spor Salonu'nda çocukları ve gençleri 40'ın üzerinde sporla tanıştırdıklarını anlattı. Bozkurt, 'Muaythai salonundayız. Gençlerimiz ve çocuklar burada antrenmanlarına devam ediyor. Muaythai ailesi olarak da Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak değerlerimizi çocuklarımıza tanıtmak hem de dayanışma ruhunu anlatmak amacıyla Kızılay vasıtasıyla kan bağışı etkinliği düzenledik. Muayhtai sporcularımız, velilerimiz ve antrenörlerimiz çok destek verdi. İnşallah bugün burada verdiğimiz kanlarla nice canlara hayat olmak istiyoruz' dedi.

HASAN YILDIZ KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ GELECEĞE TAŞINACAK

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 'Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu'nun teklifiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde kan bağışı yapmak için muaythai kulüplerini, antrenörlerini buraya davet ettik. Çok anlamlı bir bağış. Kan bağışı her insanın yapabileceği bir etkinlik. Bu projeye destek sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu tür etkinlikleri gelecekte de yapmayı düşünüyoruz. Geçmişte de Gençlik ve Spor İl Müdürü ile bu salonda etkinlik düzenlenmişti. Temennimiz inşallah bunlara devam edeceğiz' diye konuştu.

ETHEM KARATARLA FARKINDALIK YARATILDI

Milli takım sporcusu Dünya Muaythai Şampiyonu Ethem Karatarla (20), kan bağışında bulundukları için çok mutlu olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını söyledi. Karatarla, 'Ringde bazen kanımız dökülebiliyor ama biz bu sporu daha da farkındalık yaratmak için kanı gereken insanlara bağış yapmak için buluştuk' dedi.