Milli Takım Savate Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Avusturya'nın Weiz kentinde 4-7 Eylül tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, madalyalara ulaşmak için ter döküyor.

Çankırı Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi'nde 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde 6 kadın 3 erkek sporcu ile şampiyonaya hazırlanan milli takım, Türk bayrağını göndere çektirmek çalışmalarına devam ediyor.

Savate Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu, AA muhabirine, milli takım kampının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Sporcuların çok yetenekli olduğunu belirten Kibaroğlu, "Sporcularımız artık savateyi kavradılar. Çankırı'da üçüncü kampımız. İlk Bulgaristan'a Dünya Şampiyonası'na gittik, daha sonra Taşkent'te Dünya Kupası geçirdik. Artık sporcular da antrenörler de tecrübe edindiler." dedi.

Yurt dışına giderek başka sporcular görmenin çalışmalara büyük etkisi olduğunu dile getiren Kibaroğlu, "Şampiyonaya 9 sporcu ile katılacağız. Daha önceki şampiyonalarda da elde ettiğimiz gibi güzel bir dereceyle ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerinin altını çizen Kibaroğlu, "Sabah çok erken saatlerde, güneş doğmadan kalkıyoruz bir dağ koşusu yapıyoruz. Daha sonra futbol sahasında sprint koşuları yapıyoruz. Savatede eşli çalışmak çok önemli. Yani ellikle çalışmadan ziyade karşılıklı görerek, vurarak, hafif hissederek çalışmak daha avantajlı oluyor." ifadelerini kullandı.

Savate Teknik Kurul Başkanı İbrahim Çiçek de şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Amaçlarının bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu anlatan Çiçek, "Şampiyonada benzinimiz bitmesin diye burada doldurmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de iyi, sadece bu spora biraz yabancılar, bazı yerlerde takılıyorlar. Hedefimiz orada en iyi şekilde başarı elde edip ülkemize dönmek. En son gittiğimiz şampiyonalarda kendimizi ispatladık, Türkleri gördüler ve iyice tanımaya başladılar. Marşımızı ezberleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ebrar Rabia Çakır da 70 kiloda Türkiye'yi şampiyonada temsil edeceğini belirterek, "Büyükler Assaut kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek ilk milli takımda olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururluyum. Umarım takımca altın madalya ile döneceğiz. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor, üstüne katarak devam ediyoruz çalışmalara." şeklinde konuştu.