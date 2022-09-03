Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak Spor Haberleri Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, trap genç erkekler takım kategorisinde bronz maçına çıkacak. Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, trap genç erkekler takım kategorisinde bronz maçına çıkacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler takım kategorisinde yarışan milli sporcular Süleyman Güvercin, Erdoğan Akkaya ve Vekil Ege Keten'den kurulu milli takımın, toplam 198 puanla Fransa ile bu akşam oynanacak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandığı belirtildi. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Türkiye Spor Haberler

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