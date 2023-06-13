Milli Takım Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Haziran'da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Milli takımda sakatlıkları bulunan oyuncular yer almadı. Cenk Tosun milli takımı ziyaret etti. Antrenmanı TFF yöneticileri de izledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarım sahada taktik maçla süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Milli takımda sağ arka adalesindeki sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ve tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Dün gerçekleştirilen idmanda izinli olduğu için yer almayan Hakan Çalhanoğlu ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman sırasında boyun spazmı yaşayan Ozan Kabak ise idmanı tedbir amaçlı yarım bıraktı.

Kırmızı beyazlılar yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve saat 14.45'te özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.