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Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın dün Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, bu sabah ay-yıldızlıların Porto'daki kampından ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın dün Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, bu sabah ay-yıldızlıların Porto'daki kampından ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.


Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı / Spor

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