Milli Takım Kadın Grup Kategorisinde Altın Madalya Kazandı

Milli Takım Kadın Grup Kategorisinde Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Aalen kentinde düzenlenen Limes Junior Cup'ta Kadın Grup kategorisinde yarışan milli takım, 26.600 puanlık derece ile birinci olarak altın madalya kazanarak Aydın'ı gururlandırdı. Sporcular Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan, uluslararası yarışmada gösterdikleri performansla takdir topladı.

Almanya'nın Aalen kentinde düzenlenen Limes Junior Cup'ta Kadın Grup kategorisinde yarışan milli takım, etkileyici performanslarıyla birinciliğe ulaşarak altın madalya kazanırken, Didimli sporcular Aydın'ı gururlandırdı.

Yarışmaya katılan sporcular Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan, 26.600 puanlık yüksek bir derece elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Uluslararası düzeyde yoğun rekabetin yaşandığı turnuvada gösterdikleri disiplinli ve estetik performansla takdir toplayan sporcular, hem ülkemizi hem de Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kazandıkları altın madalya ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcular Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlaması kabusa dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı

Şampiyonluk kutlaması kabusa dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti

Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.