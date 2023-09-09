Milli Takım'ın Ermenistan ile mücadelesi dev ekranda yayınlandı

Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçlarında Milli Takım'ın Ermenistan ile mücadelesi Düzce'de dev ekranda yayınlandı. Vatandaşlar maçı izlerken Türk Bayrağı dağıtıldı ve Türkiye'nin grup liderliğine devam etmesi sebebiyle mutlu ayrıldılar.

Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçlarında Milli Takım'ın Ermenistan ile mücadelesi Düzce'de 2 farklı noktada dev ekranda yayınlandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 5. maçına çıkan Türkiye, Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Düzce Belediyesi'de hem Bahçeşehir bölgesinde hem de şehir merkezinde dev ekranda maç yayını yaptı. Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılırken, maç yayınına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken, vatandaşlar alandan Türkiye'nin grup liderliğine devam etmesi sebebi ile mutlu ayrıldı. - DÜZCE