Milli Takım Fanzone Alanı Eskişehir'de Kurulacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'nda Fanzone alanı kurulacak. Etkinlikte futbolseverler sponsor etkinliklerinin yanı sıra çeşitli oyunlarla eğlence dolu bir gün geçirecek. Ayrıca taraftarlar sürpriz oyuncu katılımıyla futbolcularla tanışma ve forma imzalatma şansı da yakalayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde 8 Eylül Cuma günü oynayacağı Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'nda Fanzone alanı kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte futbolseverlerin ilgisini çekecek sponsor etkinliklerinin yanı sıra eğlence dolu çeşitli oyunlar da yer alacak. Oyunlarda başarılı olan taraftarlar, forma ve maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanma imkanı da bulacak. Fanzone alanına A Milli Takım'dan sürpriz oyuncu katılımıyla taraftarlar hayranı oldukları futbolcularla tanışma ve forma imzalatma şansı da yakalayacak.

Milli Takım ürünlerinin Eskişehirli futbolseverlerin beğenisine sunulacağı 'Bizim Çocuklar' tırı Fanzone alanında hazır bulunacak. Tırda iki gün boyunca Eskişehir'deki milli maça özel indirimli formaların satışı gerçekleştirilirken, bilet bulamayan vatandaşlar alana kurulacak dev ekrandan Türkiye-Ermenistan maçını takip ederek milli heyecana ortak olacak.