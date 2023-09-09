Milli Takım, Ermenistan ile berabere kaldı

A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Özkaçar ilk defa birlikte 11'de sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalırken, İzmir'den yetişen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Özkaçar ilk defa birlikte 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, Altay altyapısından yetişen ve şu an İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Cenk'e sol bekte görev verdi. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'da ilk 11 oynayan Cenk, 49'uncu dakikada talihsizlik yaşadı. Cenk'in topu ıskalamasıyla topu önünde bulan Dashyan ağları havalandırdı. Cenk, 72'nci dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı. Altınordu'nun vitrine çıkardığı, Atletico Madrid forması giyen Çağlar ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.