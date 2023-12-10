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Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'deki Dünya Kupası'nda finale çıkamadı

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Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Dünya Kupası'nın 3. ayağında erkekler 1500 metrede finale çıkamadı. Başkent Pekin'de gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Akar, 1500 metrede yarı finalde yarıştı. Serisinde 2: 20.474 ile son sırada yer alan Furkan, finalde mücadele etme hakkı elde edemedi. Dünya Kupası'nın 4. ayağına, 15-17 Aralık tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yapacak.

Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Dünya Kupası'nın 3. ayağında erkekler 1500 metrede finale çıkamadı.

Başkent Pekin'de gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Akar, 1500 metrede yarı finalde yarıştı.

Serisinde 2: 20.474 ile son sırada yer alan Furkan, finalde mücadele etme hakkı elde edemedi.

Dünya Kupası'nın 4. ayağına, 15-17 Aralık tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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