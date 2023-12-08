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Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de Türkiye rekoru kırdı

8 Aralık 2023 12:34 Son Güncelleme: 12:36 Abone Ol

Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de devam eden Short Track Dünya Kupası 3'te 500 metrede 40.879 saniye ile Türkiye rekoru kırdı. Akar, 1500 metrede yarı finale çıkarken, 500 metrede ise Türkiye rekorunu elde etti.