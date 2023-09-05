Milli Sualtı Sporcuları İspanya'ya Gitti

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 33. Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım kafilesinde yer alan sporcular İspanya'da yapılacak olan organizasyona katılacak.