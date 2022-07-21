Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler

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Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cali kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre su üstü branşında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak, rakiplerini geçerek üçüncülük derecesiyle kürsüdeki yerini aldı.

CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası 23 Temmuz'da sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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