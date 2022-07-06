Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, 2022 Dünya Oyunları'nda mücadele edecek Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, ABD'deki 2022 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, ABD'deki 2022 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Oyunları, ABD'nin Birmingham kentinde 7-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oyunlara 300 ülkeden 3 bin 600 sporcunun katılımı beklenirken, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek paletli yüzme müsabakalarında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak da mücadele verecek. Öte yandan, Kolombiya'nın Cali kentinde 20-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek CMAS Dünya Paletli Şampiyonası'na ise sporcular Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam ve Ece İmge Önal'dan oluşan milli takım katılacak. AA / Fatih Çakmak - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Türkiye su Spor Haberler

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