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Milli Sporcusu Yadigar, Söke'ye gurur yaşattı

Milli Sporcusu Yadigar, Söke'ye gurur yaşattı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da gerçekleşen İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası müsabakalarında, Avrupa üçüncüsü olan Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan başarısı ile Sökelilere gurur yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da gerçekleşen İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası müsabakalarında, Avrupa üçüncüsü olan Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan başarısı ile Sökelilere gurur yaşattı.

Milli sporcu Yadigar Talayhan başarısını Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli ile paylaştı. Yadigar Talayhan, verilen destek ve gösterilen ilgi için Söke Belediyesi'ne teşekkür etti. Sporun ve sporcuların her zaman yanlarında olma gayreti içinde olduklarını belirten Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, milli sporcu Yadigar Talayhan'ı başarısından ve yaşattığı gururdan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Söke Belediyesi Bulgaristan Spor Haberler

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