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Milli sporcusu İskender Zülfikari, İtalya WSK Süper Master Serisi'ni 1. tamamladı

Milli sporcusu İskender Zülfikari, İtalya WSK Süper Master Serisi'ni 1. tamamladı

Spor Haberleri

Milli karting yarışçısı İskender Zülfikari, 4 yarıştan oluşan 2023 İtalya WSK Süper Master Serisi'nde Mini Gr.3 kategorisini ilk sırada tamamladı.

Milli karting yarışçısı İskender Zülfikari, 4 yarıştan oluşan 2023 İtalya WSK Süper Master Serisi'nde Mini Gr.3 kategorisini ilk sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSDEF) tarafından yapılan paylaşıma göre, uluslararası şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen 11 yaşındaki milli sporcu, 2023 sezonuna WSK Champions Cup birinciliği ile başlamıştı.

Paylaşımda, genç sporcu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu İskender İtalya Spor Haberler

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