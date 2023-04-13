Milli sporcuların yoğun mesaisi sürüyor

Milli sporcuların mesaisi bu yıl da yoğun geçiyor.

Milli sporcuların mesaisi bu yıl da yoğun geçiyor.

Milli sporcular, başarılarına yenilerini eklemek için uluslararası organizasyonlarda mücadele etmeye devam ediyor.

Milli güreşçiler, 17- 23 Nisan'da Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak. Halter Milli Milli Takımı ise 14-22 Nisan'da Ermenistan'ın Erivan kentinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, bugün Peru'nun başkenti Lima'da başlayacak, milli atıcılar Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da devam ederken, 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı ise Ankara'da yapılıyor.