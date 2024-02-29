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Milli Sporcuların Katılacağı 8. Fazza Para Okçuluk Turnuvası Dubai'de Düzenlenecek

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Turnuvası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilecek. Turnuva, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota yarışması özelliği taşıyor ve 2-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'yi 11 milli sporcu temsil edecek.

Milli sporcuların da katılacağı 8. Fazza Para Okçuluk Turnuvası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota yarışması özelliği de taşıyan organizasyon, 2-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Turnuvada milli para okçular Yiğit Caner Aydın, Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Abdullah Yorulmaz, Alptekin Köprülü, Bülent Korkmaz, Nil Mısır, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Naci Yenier ve Sevgi Yorulmaz mücadele edecek.

Milliler, geçen yıl Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 7 kota elde etmişti.

Kaynak: AA / Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Dubai Paris Turnuva Spor Güncel Haberler

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