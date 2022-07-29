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Milli sporculardan Yazıcı'ya ziyaret

Milli sporculardan Yazıcı'ya ziyaret

Türkiye Basketbol Milli Takımında görev yapan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

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Türkiye Basketbol Milli Takımında görev yapan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te Düzenlenen Fiba 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden ve yarı finalde karşılaştığı Slovenya'yı 60-59'luk skorla mağlup etti. 20 Yaş Altı Basketbol Kız Milli Takımı bu sonuçla Fiba 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Bu başarıda emeği olan Düzceli sporcular Saliha Mandıracı ve Rana Uçar, Fransa'da düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımına seçilen sporculardan Melike Nur Gürbüz, Sena Nur Demir, Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Hatun Albayrak Şengüloğlu, Başkan Yardımcısı Elif Sezer Güner ve Antrenör Mümin Çakar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce'yi başarıyla temsil eden milli sporculara İl Müdürü İsa Yazıcı başarılar diledi ve hediye takdim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

İsa Yazıcı basketbol gençlik Spor Haberler

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