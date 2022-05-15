Milli sporculardan Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası'nda 23 madalya - Haberler

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Milli sporculardan Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası'nda 23 madalya

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Milli sporculardan Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası'nda 23 madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası tamamlanırken, Türk sporcular toplam 23 madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası tamamlanırken, Türk sporcular toplam 23 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı organizasyonda şampiyon oldu.

Milli sporcular turnuvayı 11 altın, 9 gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan, Milli, Güreş, Türk, Spor, Haberler

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