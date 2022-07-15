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Milli sporculardan 15 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Milli sporculardan 15 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

Sırbistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti kadınlarda bronz madalya elde etti.

Sırbistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti kadınlarda bronz madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çift kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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