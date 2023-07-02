Milli Sporculara Tebrik Mesajı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 11'inci gününü; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Polonya'da devam eden organizasyonda son olimpiyat şampiyonu Milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı. Diğer Milli boksör Samet Gümüş ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kickboksta mücadele eden Milli sporcu Cevat Kır ve Recep Men de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Polonya'da devam eden 3'üncü Avrupa Oyunları'nda bugün madalya kazanan Milli sporcuları tebrik etti.

"Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda Milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3'üncü Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kickboksta ise Milli sporcularımız Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."