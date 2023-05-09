Milli sporculara coşkulu karşılama

İspanya'da yapılan 6. World Kyokushin Budokai Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarılı ile temsil eden sporculara Düzce'de coşkulu karşılama töreni yapıldı.

İspanya'da yapılan 6. World Kyokushin Budokai Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarılı ile temsil eden sporculara Düzce'de coşkulu karşılama töreni yapıldı.

Barcelona'da düzenlenen 6. World Kyokushin Budokai (WKB) Avrupa Şampiyonasında milli takımımız adına yarışan Düzceli sporcular Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Sporcular, meşale, konfeti ve Türk Bayraklarıyla İl Müdürü İsa Yazıcı ve sporcu aileleri karşıladı.

İsa Yazıcı, onlarla gurur duyduğunu, başarılarının devamı için her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Şampiyonada Ali Demirhan kata Avrupa ikincisi- kumite Avrupa ikincisi, Eymen Öztürk kata Avrupa üçüncüsü,

İrem Yağmur Şenol kumite Avrupa üçüncüsü, Tuğçe Şaşmaz kata kumite Avrupa üçüncüsü, Arda Çelebi kumite Avrupa üçüncüsü, Arslan Başar Kardaş kumite Avrupa üçüncüsü, Ecrin Nisa Turan kumite Avrupa üçüncüsü, Güleda Genç kumite Avrupa şampiyonu, Yaren Çelebioğlu kumite Avrupa ikincisi ve Sefa Koç kumite Avrupa üçüncüsü oldu. - DÜZCE