Milli sporcular Ürdün'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ürdün'de düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na yaklaşık 700 sporcu katılacak. Türkiye ise kadınlar, serbest ve grekoromen stilde yapılacak müsabakalara toplamda 30 sporcuyla katılım gösterecek.
Milli sporcular, 14-20 Ağustos tarihlerinde Ürdün'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Amman'daki organizasyona yaklaşık 700 sporcu katılacak.
Kadınlar, serbest ve grekoromen stilde yapılacak müsabakaların her birine Türkiye 10'ar sporcuyla katılım gösterecek.
Şampiyonada yer alacak genç milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
50 kiloda Zerda Demir, 53 kiloda Emine Çakmak, 55 kiloda Tuba Demir,
57 kiloda Şevval Çayır, 59 kiloda Sevim Akbaş, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Duygu Gen, 68 kiloda Elif Şevval Kurt, 72 kiloda Bükrenaz Sert,
76 kiloda Melisa Sarıtaç.
Serbest stil:
57 kiloda Tolga Özbek, 61 kiloda Emre Çetin, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, 74 kiloda Mevlüt Özdemir, 79 kiloda Ahmet Yağan, 86 kiloda Harun Kılıç, 92 kiloda Muhammed Gimri, 97 kiloda Doğan Uzun, 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl.
Grekoromen stil:
55 kiloda Emre Mutlu, 60 kiloda Kemal Sevgili, 63 kiloda Furkan Erken,
67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen, 77 kiloda İlhan Aldı, 82 kiloda Alperen Berber, 87 kiloda Erdem Kethüda, 97 kiloda Muhittin Emre Helvacı, 130 kiloda Talip Çiftçi.