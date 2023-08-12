Milli sporcular Ürdün'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ürdün'de düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na yaklaşık 700 sporcu katılacak. Türkiye ise kadınlar, serbest ve grekoromen stilde yapılacak müsabakalara toplamda 30 sporcuyla katılım gösterecek.