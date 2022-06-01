Milli sporcular, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Haberler

Milli sporcular, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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İtalya'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için ter dökecek.
İtalya'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için ter dökecek.
İtalya'nın Rimini şehrinde gerçekleşecek organizasyon, 5 Haziran'a kadar sürecek. Şampiyonada eleme müsabakaları bugün yapılacak.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Genç erkekler: Fahreddin Duman, Emir Öztürk, Batuhan Meriç Mamur, Arda Çınar Sargın.
Genç kadınlar: Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Ceren Uysal, Ada Kanat, Tuba Bade Şahin.
Büyük erkekler: Elmas Ertuğ Altındağ, Emre Yağmur, Hüseyin Engin Yontucu, Gürkan Mutlu.
Büyük kadınlar: Sıla Karakuş, Elif Çolak, Livanur Yalçın, Sude Aydın.
AA / Erkan Tiryaki - Spor