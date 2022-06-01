Milli sporcular, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Haberler

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Milli sporcular, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli sporcular, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

İtalya'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için ter dökecek.

İtalya'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için ter dökecek.

İtalya'nın Rimini şehrinde gerçekleşecek organizasyon, 5 Haziran'a kadar sürecek. Şampiyonada eleme müsabakaları bugün yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Genç erkekler: Fahreddin Duman, Emir Öztürk, Batuhan Meriç Mamur, Arda Çınar Sargın.

Genç kadınlar: Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Ceren Uysal, Ada Kanat, Tuba Bade Şahin.

Büyük erkekler: Elmas Ertuğ Altındağ, Emre Yağmur, Hüseyin Engin Yontucu, Gürkan Mutlu.

Büyük kadınlar: Sıla Karakuş, Elif Çolak, Livanur Yalçın, Sude Aydın.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Avrupa Şampiyonası Milli Sporcu Cimnastik İtalya Spor Haberler

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