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Milli sporcular Tel Aviv Dünya Challenge Kupası'nda finale yükseldi

Milli sporcular Tel Aviv Dünya Challenge Kupası'nda finale yükseldi

Spor Haberleri

Artistik Cimnastik Tel Aviv Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale yükseldi. Ferhat Arıcan paralel barda 1'inci, kulplu beygirde ise 4'üncü olarak finale çıktı. Ahmet Önder ise yerde 3'üncü, paralel barda ise 8'inci olarak finale kaldı.

Artistik Cimnastik Tel Aviv Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, 4 Haziran Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda Ferhat Arıcan'ın paralel barda 1'inci, kulplu beygirde ise 4'üncü olarak finale çıktığı belirtildi.

Ahmet Önder'in ise yerde 3'üncü, paralel barda ise 8'inci olarak finale kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ferhat Arıcan Tel Aviv Dünya Spor Haberler

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