Milli sporcular su altından madalya çıkarmakta kararlı - Haberler

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Milli sporcular su altından madalya çıkarmakta kararlı

AA - Mesut Karaduman - Spor
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Milli sporcular su altından madalya çıkarmakta kararlı

Sırbistan'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Tekirdağlı 5 sporcu, madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sırbistan'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Tekirdağlı 5 sporcu, madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sporculardan Sude Fidan, geçen ay Ankara'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda gençlerde farklı kategorilerde 5 birincilik, Bilal Yalçın 2 birincilik, Hamza Varol 2 birincilik, Alya Akar 3 ikincilik ve Ceylin İpteş 2 ikincilik kazandı.

Aldıkları sonuçlarla milli takıma seçilen sporcular, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda su altından madalyayla çıkmak istiyor.

Milli sporcular, 10-16 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonada ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Sporcular şampiyonadan çok umutlu

Sude Fidan, AA muhabirine, daha önce su altında 10 Türkiye rekoru kırdığını söyledi.

Her zaman daha iyi dereceler için mücadele ettiğini belirten Fidan, "Türkiye şampiyonasında 5 branşta yarıştım. Hepsinde şampiyonluk elde ettim. Belgrad'da ülkemizi temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası'ndan çok umutluyum. Bu sene gençler kategorisi var ve madalya bekliyorum, umarım olur. Orada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Milli sporcu Bilal Yalçın da geçen yıl serbest dalışla tanıştığını ve bu branşı çok sevdiğini anlattı.

Türkiye Şampiyonası'nda birincilik aldığını belirten Yalçın, "Paletsiz 105 metre yüzmede de birinci oldum. Diğer branşlarda ikincilikler kazandım. Dünya Şampiyonası'nda birincilik almak istiyorum. Hedeflerim yüksek, umarım başarabilirim. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Sertan Aydın ise sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda madalyaların çoğunu topladığını ifade ederek, "Sporcularımızın Sırbistan'da madalya alacağına gönülden inanıyorum. Şampiyona yaklaştıkça antrenmanlarımızı artırmıştık. Günde çift antrenman yaptığımız oldu." ifadelerini kullandı.

AA / Mesut Karaduman - Spor

Dünya Şampiyonası Sırbistan Türkiye su Spor Haberler

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