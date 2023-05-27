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Milli sporcular Slovakya'da 7 madalya kazandı

Milli sporcular Slovakya'da 7 madalya kazandı

Spor Haberleri

Slovakya'da devam eden Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları'nda Türk milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Slovakya'da devam eden Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları'nda milli sporcular 7 madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava'da gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde 17 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk iki gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 18 sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Bratislava Slovakya Spor Haberler

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