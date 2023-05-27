Milli sporcular Slovakya'da 7 madalya kazandı

Slovakya'da devam eden Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları'nda milli sporcular 7 madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava'da gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde 17 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk iki gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 18 sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.