Milli sporcular Slovakya'da 3 altın 5 madalya kazandı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli sporcular Slovakya'da düzenlenen Para Dans Dünya Kupası'nda 3 altın ve 5 madalya kazandı. Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti ikili standart klas 1 ve ikili serbest klas 1'de altın madalya kazanırken, ikili latin klas 1'de gümüş madalya aldılar. Barış Bayraktar ise serbest tek erkekler klas 1'de altın madalya kazandı.
Milli sporcular, Slovakya'da düzenlenen Para Dans Dünya Kupası'nda 3'ü altın 5 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kösice kentindeki organizasyon sona erdi.
Ay-yıldızlı sporculardan Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, ikili standart klas 1 ve ikili serbest klas 1'de altın madalya kazandı. Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal, ikili latin klas 1'de ise gümüş madalya aldı.
Serbest tek erkekler klas 1'de Barış Bayraktar, altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Akif Berker Dalgıç ise gümüş madalya kazandı.