Milli sporcular Slovakya'da 3 altın 5 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli sporcular Slovakya'da düzenlenen Para Dans Dünya Kupası'nda 3 altın ve 5 madalya kazandı. Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti ikili standart klas 1 ve ikili serbest klas 1'de altın madalya kazanırken, ikili latin klas 1'de gümüş madalya aldılar. Barış Bayraktar ise serbest tek erkekler klas 1'de altın madalya kazandı.