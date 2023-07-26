Milli Sporcular Senegal'de Bronz Madalya Kazandı

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen özel bir tekvando turnuvasında milli sporcular Elif Sude Akgül, Meryem Elif İyin, Zehra Begüm Kavukcuoğlu bronz madalya kazandı. Organizasyonda 49 kiloda Elif Sude Akgül, 62 kiloda Meryem Elif İyin ve +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu bronz madalya elde etti. Antrenör Çağrı Kızıl, turnuvayla ilgili açıklamada bulunurken Senegal'de kendilerine destek veren Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a teşekkür etti.