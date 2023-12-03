Milli Sporcular Romanya'ya Ulaştı
Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, Otapeni kentine ulaştı. Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde yapılacak. Sabah İstanbul'dan hareket eden milli sporcular, organizasyonun yapılacağı kente ulaştı. Kafilede şu milli sporcular bulunuyor: Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Aleyna Özkan.
Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, Otapeni kentine ulaştı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde yapılacak.
Sabah İstanbul'dan hareket eden milli sporcular, organizasyonun yapılacağı kente ulaştı.
Kafilede şu milli sporcular bulunuyor:
Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Aleyna Özkan.