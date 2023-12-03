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Milli Sporcular Romanya'ya Ulaştı

3 Aralık 2023 19:13 Son Güncelleme: 19:14 Abone Ol

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, Otapeni kentine ulaştı. Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde yapılacak. Sabah İstanbul'dan hareket eden milli sporcular, organizasyonun yapılacağı kente ulaştı. Kafilede şu milli sporcular bulunuyor: Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Aleyna Özkan.