Milli sporcular Romanya'ya gitti
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Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak olan milli sporcular, Romanya'ya hareket etti. Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular, başkent Bükreş'te düzenlenecek olan organizasyonda mücadele edecek.
Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular Romanya'ya gitti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te yarın başlayacak organizasyon 15 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
22 ülkeden 130 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi milli cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı, Can Derviş ve İsmail Yağız Altıparmak temsil edecek.
Kaynak: AA / Spor