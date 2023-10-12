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Milli sporcular Romanya'ya gitti

Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak olan milli sporcular, Romanya'ya hareket etti. Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular, başkent Bükreş'te düzenlenecek olan organizasyonda mücadele edecek.