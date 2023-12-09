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Milli sporcular Romanya'da Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda başarılı

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Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde biri altın iki madalya elde etti. Türkiye, toplamda 4 altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde biri altın iki madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun üçüncü gününde dört sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak, altın madalya elde ederken, erkekler 87 kiloda Rahmet Baran Şimşek bronz madalya kazandı.

Türkiye, üç gün sonunda 4 altın, bir gümüş ve 5 bronz olmak üzere on madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde erkekler 68 ve +87 ile kadınlar 46 ve 62 kiloda müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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