Üye Girişi
Haberler

Milli sporcular Romanya'da Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde biri altın 5 madalya elde etti. Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 53 kiloda Rüya Diler gümüş, 53 kiloda Zeynep Taşkın, 53 kiloda Senanur Çelik ve 73 kiloda Sıla Nur Gencer bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde biri altın 5 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun ikinci gününde dört sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 53 kiloda Rüya Diler gümüş, 53 kiloda Zeynep Taşkın, 53 kiloda Senanur Çelik ve 73 kiloda Sıla Nur Gencer bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde yarın erkekler 63 ve 87 kilo ile kadınlar 46 ve 67 kiloda müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Romanya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması! Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Polikistik Over Sendromu nedir? Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title