Milli sporcular Romanya'da altın ve gümüş madalyalar kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda toplamda 3 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. Dilara Narin 76 kiloda 3 altın madalya kazanırken, Nuray Güngör 71 kiloda 3 gümüş madalya elde etti.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3 altın, 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonda 23 yaş altı kadınlar 76 kiloda Dilara Narin silkmede 126, koparmada 97 toplamda da 223 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

71 kilodaki milli sporcu Nuray Güngör ise silkmede 118, koparmada 102 toplamda 220 kilo ile 3 gümüş madalya elde etti.

Organizasyon 3 Ağustos'ta sona erecek.