Milli sporcular Romanya'da altın madalyalar kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 7 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonda milli sporcuların başarısı dikkat çekti.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 7 altın, 1 gümüş, 5 bronz kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonda kadınlara 45 kiloda Cansu Bektaş silkmede 70, koparmada 85 toplamda da 155 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

Aynı kilodaki milli sporcu Gamze Altun ise silkmede 64 kilo ile gümüş, toplamda 148 kilo ile bronz madalya elde etti.

Genç erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Harun Algül silkmede 103, koparmada 123 ve toplamda elde ettiği 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

Kadınlar 23 yaş altı 49 kiloda yarışan Duygu Alıcı ise silkmede 73, koparmada 91, toplamda da 164 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Medine Bilicier silkmede 91 kilo ile altın, toplamda ise 160 kilo ile bronz madalya kazandı.

Organizasyon 3 Ağustos'ta sona erecek.