Milli Sporcular Para Masa Tenisi Şampiyonası için Kampa Girdi
Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bir araya geldi. Kamp, 17 Kasım'a kadar sürecek.
İsveç'in Helsingborg kentinde 20-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek para masa tenisçiler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) toplandı.
Milli sporcular Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Tahir Efe Şahin, Hatice Duran, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Nergiz Altıntaş ve Merve Sefa Özsu'nun yer aldığı kamp, 17 Kasım'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor