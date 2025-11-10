Milli Sporcular Pankration ve MMA Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

15, 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Pankration ve Amatör MMA Şampiyonası'nda milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlendi.

Pankration branşında 15 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Efe Yiğit Şahin, erkekler 57 kiloda ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Amatör MMA branşında 20 yaş altında mücadele eden Çınar Kutay Pamuk ise erkekler 100 kiloda bronz madalya elde etti.

Daha önce grappling branşında Asya Aksakal (20 yaş altı-71 kilo), dünya şampiyonasını 4. sırada tamamlamıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez pankration, amatör MMA ve grappling branşlarında uluslararası bir organizasyonda yer aldı.