Haberler

Milli Sporcular Pankration ve MMA Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15, 17 ve 20 yaş altı Dünya Pankration ve Amatör MMA Şampiyonası'nda Türk sporcular, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

15, 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Pankration ve Amatör MMA Şampiyonası'nda milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlendi.

Pankration branşında 15 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Efe Yiğit Şahin, erkekler 57 kiloda ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Amatör MMA branşında 20 yaş altında mücadele eden Çınar Kutay Pamuk ise erkekler 100 kiloda bronz madalya elde etti.

Daha önce grappling branşında Asya Aksakal (20 yaş altı-71 kilo), dünya şampiyonasını 4. sırada tamamlamıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez pankration, amatör MMA ve grappling branşlarında uluslararası bir organizasyonda yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Osman Özköylü'den hakeme sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.