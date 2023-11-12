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Milli Sporcular Mısır'da 6 Altın, 16 Madalya Kazandı

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Spor Haberleri

Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti. Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti.

Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın

Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre sırtüstü S7, erkekler 50 metre serbest S7

Umut Ünlü: erkekler 150 metre karışık SM3

Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre sırtüstü S5

Sevilay Öztürk: kadınlar 50 metre kelebek S5

Emine Avcu: kadınlar 50 metre kurbağalama SB3

Gümüş

Turgut Aslan Yaraman: erkekler 400 metre serbest S7, erkekler 50 metre kelebek S7

Umut Ünlü: erkekler 50 metre sırtüstü S3

Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre kelebek S5

Bronz

Sümeyye Boyacı: kadınlar 200 metre serbest S5

Emine Avcu: kadınlar 50 metre kelebek S4

Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre serbest S7

Umut Ünlü: erkekler 200 metre serbest S3

Baran Doruk Şimşek: erkekler 50 metre sırtüstü S5

Koral Berkin Kutlu: erkekler 400 metre serbest S6

Kaynak: AA / Spor

Kahire Mısır Spor Haberler

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