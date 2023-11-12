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Milli Sporcular Mısır'da 6 Altın, 16 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti. Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.