Milli Sporcular Mısır'da 6 Altın, 16 Madalya Kazandı
Spor Haberleri
Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti. Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti.
Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre sırtüstü S7, erkekler 50 metre serbest S7
Umut Ünlü: erkekler 150 metre karışık SM3
Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre sırtüstü S5
Sevilay Öztürk: kadınlar 50 metre kelebek S5
Emine Avcu: kadınlar 50 metre kurbağalama SB3
Gümüş
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 400 metre serbest S7, erkekler 50 metre kelebek S7
Umut Ünlü: erkekler 50 metre sırtüstü S3
Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre kelebek S5
Bronz
Sümeyye Boyacı: kadınlar 200 metre serbest S5
Emine Avcu: kadınlar 50 metre kelebek S4
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre serbest S7
Umut Ünlü: erkekler 200 metre serbest S3
Baran Doruk Şimşek: erkekler 50 metre sırtüstü S5
Koral Berkin Kutlu: erkekler 400 metre serbest S6