Milli sporcular Melen Çayı'nda çevre temizliği yaptı

Düzce'de rafting ve muay thai milli sporcuları, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Melen Çayı'nda 16 kilometrelik parkurda kürek çekip akarsu kıyılarından çöp topladı. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın başlattığı 'Temiz Çevre İçin Suyu Takip Et' farkındalık projesi kapsamında çoğunluğu ay yıldızlı forma giyen rafting ve muay thai sporcusu yaklaşık 100 kişi, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisine bir araya geldi.

Düzce'de rafting ve muay thai milli sporcuları, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Melen Çayı'nda 16 kilometrelik parkurda kürek çekip akarsu kıyılarından çöp topladı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın başlattığı "Temiz Çevre İçin Suyu Takip Et" farkındalık projesi kapsamında çoğunluğu ay yıldızlı forma giyen rafting ve muay thai sporcusu yaklaşık 100 kişi, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisine bir araya geldi.

Rafting kıyafetlerini giyip çöp poşetlerini yanlarına alan Demircan ve sporcular, 16 kilometrelik parkurda kürek çekmenin yanı sıra su yüzeyi ve kenarlarında temizlik yaptı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sporcularla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Etkinliği sadece gençlerimizin yanında olup rafting yapmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Hem spor hem de çevre duyarlılığını gösteriyoruz." dedi.

Kano ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Türkiye Çevre Haftası"nın öneminin insanlar tarafından iyi algılanması ve çevre duyarlılığının artması gerektiğini söyledi.

İnsanların mutlu ve huzurlu olmalarının başlangıcının doğa ve çevre olduğunu ifade eden Tepe, "Çevreyi ve doğamızı tam manasıyla iyi koruyamadığımızı düşünenlerdenim. Spora gönül verenler ve milli sporcularımızla elimize çöp poşetleri alıp hem temizlik hem rafting yaptık." diye konuştu.

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, sporcuların örnek insanlar olduğuna değinerek, "Bu şehirde yaşıyorsak çevremize sahip çıkmamız lazım. Bizler de sporcu olarak toplumun örnek insanlarıyız. Temiz çevre ve temiz toplum olmayı başarmalıyız." ifadesini kullandı.