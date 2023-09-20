Milli sporcular Macaristan'da Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinde yarışacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Zeynep Naz Doğan ve Furkan Emre İncel temsil edecek. Milli sporcular, antrenörleriyle birlikte Budapeşte'ye ulaştı.