Milli sporcular Macaristan'da Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinde yarışacak
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Zeynep Naz Doğan ve Furkan Emre İncel temsil edecek. Milli sporcular, antrenörleriyle birlikte Budapeşte'ye ulaştı.
Milli sporcular, Macaristan'da düzenlenecek Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinde yarışacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de yarın başlayıp 23 Eylül'de sona erecek organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Zeynep Naz Doğan, erkeklerde ise Furkan Emre İncel temsil edecek.
Milli sporcular, yarışma için antrenörleri Rana Belkıs Göçmen ile birlikte Budapeşte'ye ulaştı.
Kaynak: AA / Spor