Milli Sporcular Kazakistan'da Boccia Turnuvasında Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Boccia Turnuvası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Rabia Nur Boyraz, BC3 tek kadınlar kategorisinde altın, Okan Cihan ise gümüş madalya aldı. İkisinin de yer aldığı BC3 çiftler kategorisinde ise altın madalya kazanıldı.

Milli sporcular, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Boccia Turnuvası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bocce Federasyonunun açıklamasına göre Aktau kentindeki organizasyonda BC3 tek kadınlar kategorisinde Rabia Nur Boyraz altın madalya, Okan Cihan ise gümüş madalya kazandı.

Rabia Nur ve Okan ayrıca BC3 çiftler kategorisinde de altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
