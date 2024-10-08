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Milli Sporcular Kazakistan'da 9 Madalya Kazandı

Milli Sporcular Kazakistan'da 9 Madalya Kazandı
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Döndü Kanat ve Gülistan Özdemir, 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda toplamda 1 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcular Döndü Kanat ile Gülistan Özdemir, Kazakistan'da düzenlenen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, başkent Astana'da başladı.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat ile 67,5 kiloda Gülistan Özdemir, madalya için podyumda kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Döndü Kanat, "bench press" kategorisinde 55, "deadlift"te 105, "squat"ta 70 ve toplamda da 230 kiloyla 4 gümüş madalya elde ederek dünya ikincisi oldu. Milli sporcu ayrıca, 230 kiloluk derecesiyle masterlarda altın madalyaya ulaştı.

Gülistan Özdemir ise "bench press"te 60, "squat"ta 90 kiloyla gümüş, "deadlift"te 100 kiloyla bronz, toplamda da 250 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olmayı başardı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Kazakistan Gümüş Dünya Spor

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